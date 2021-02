Eski hocası Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'yi değerlendirdi! "20 milyona..."

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'ye, eski hocasından övgü geldi. Transfer döneminin gözdesi olan milli oyuncu için, eski hocası İrfan Buz "Avrupa'dan 20 milyon Euro'dan aşağı getiremezsiniz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe'nin flaş transferi İrfan Can Kahveci'ye eski hocası İrfan Buz'dan övgü geldi. Buz, "İrfan Can, Fenerbahçe'ye büyük güç katacak. Modern bir 8 numara. Böyle bir oyuncuyu Avrupa'dan 20 milyon euro'dan aşağıya getiremezsiniz. Geldiğinin kat kat üstüne Avrupa'ya satılacaktır" dedi. Bu arada arka adalesindeki yırtığın tedavisi süren İrfan Can, derbide de forma giyemeyecek.

