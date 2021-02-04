04 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Eski hocası Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'yi değerlendirdi! "20 milyona..."

Eski hocasından İrfan Can yorumu! 20 milyona...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

'nin devre arasında kadrosuna kattığı 'ye, eski hocasından övgü geldi. Transfer döneminin gözdesi olan milli oyuncu için, eski hocası "'dan 20 milyon Euro'dan aşağı getiremezsiniz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

'nin flaş transferi 'ye eski hocası 'dan övgü geldi. Buz, ", Fenerbahçe'ye büyük güç katacak. Modern bir . Böyle bir oyuncuyu 'dan 20 milyon euro'dan aşağıya getiremezsiniz. Geldiğinin kat kat üstüne Avrupa'ya satılacaktır" dedi. Bu arada arka adalesindeki yırtığın tedavisi süren İrfan Can, derbide de forma giyemeyecek.

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