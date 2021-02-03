Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları başlarken, iki isimden sarı-lacivertlileri sevindiren bir haber geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.