03 Şubat 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Süper Lig'in 24. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları başlarken, iki isimden sarı-lacivertlileri sevindiren bir haber geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladılar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.02.2021

'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü 'ı konuk edecek , hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladılar

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda çift kale maç yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladılar

müsabakasına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladılar

GÖKHAN GÖNÜL VE SİNAN GÜMÜŞ TAKIMLA ÇALIŞTI

Tedavileri tamamlanan ile 'ün takımla çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde! Takımla çalışmalara başladılar

, perşembe günü yapacağı idmanla derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

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