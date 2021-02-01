01 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshedildi

F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! Sözleşmesi feshedildi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

, 'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübü, futbolcusu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı'mızın oyuncularından Tolga Ciğerci ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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