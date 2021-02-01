01 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

İsmail Yüksek Adana Demirspor'a kiralandı

F.Bahçe'den TFF 1. Lig'e kiralandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

'nin genç orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar . Lig takımlarından 'a kiralandı. | Son dakika transfer haberleri...

'nin genç orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar . Lig takımlarındaN 'a kiralandı. Genç futbolcu ligin ilk yarısında 'a kiralanmıştı.
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