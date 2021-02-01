Başkanımız Murat Sancak ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede talip olduğumuz İsmail Yüksek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/0To2Jb09VC