01 Şubat 2021, Pazartesi
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Canlı yayında flaş iddia! "Eğer Fenerbahçe şampiyon olamazsa..."
A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında flaş bir iddiada bulundu. Sarı lacivertlilerin bu sezon çok para harcadığını ve iyi bir kadro kurduğunu dile getiren Uzundurukan, "Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamazsa Teknik Direktör Erol Bulut gönderilir" açıklamasında bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
01.02.2021
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