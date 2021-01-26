26 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Mesut Özil geldi Dimitrios Pelkas yükselişe geçti!

Mesut Özil geldi Pelkas yükselişe geçti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo 'u 3-0'la geçti. Mücadelede etkili bir performans gösteren Pelkas'a sosyal medyadan binlerce yorum yapıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

karşısında Fenerbahçe'nin öne çıkan isimlerinden biri tartışmasız Dimitrios Pelkas'tı. Thiam'ın golünde asisti yapan Yunan yıldız, Samatta'nın golü öncesi de müthiş pasla Thiam'ı öne kaçırdı. 90 dakika kaldığı sahada basmadık yer bırakmayan 27 yaşındaki futbolcu, performansıyla galibiyette kilit rol oynadı. Yıldız oyuncunun dün akşamki performansı sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaydı. Mesut Özil transferi sonrası yedek olabileceği iddia edilen için Pelkas için, "Mesut Özil geldi performansı arttı" yorumları yapıldı. Pelkas'la ilgili twitter'da binlerce paylaşım vardı. (Fotomaç)

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