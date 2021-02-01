01 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Nabil Dirar'ın Club Brugge'e kiralandığını açıkladı

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de ayrılık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

'de , ekiplerinden 'e transfer oldu. Daha önce Kemal Ademi ile de yolların ayrıldığını açıklayan sarı lacivertliler, Faslı oyuncunun kiralık olarak gönderildiğini duyurdu. İşte detaylar...

'de teknik direktör 'un gelecek planları arasında yer almayan , ekibi 'e kiralandı. Sarı-lacivertliler yaşanan bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil , sezon sonuna kadar Belçika'nın Club Brugge ekibine kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

İşte 4 büyüklerin transfer ettiği isimlerle ilgili dikkat çeken ayrıntılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 'de son maçını 25 Temmuz'da 'a karşı oynamıştı. Fenerbahçe'ye 2017 yılında 'dan 3.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dirar, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 89 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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