Son dakika: Fenerbahçe Nabil Dirar'ın Club Brugge'e kiralandığını açıkladı

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'e transfer oldu. Daha önce Kemal Ademi ile de yolların ayrıldığını açıklayan sarı lacivertliler, Faslı oyuncunun kiralık olarak gönderildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un gelecek planları arasında yer almayan Nabil Dirar, Belçika ekibi Club Brugge'e kiralandı. Sarı-lacivertliler yaşanan bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nabil Dirar, sezon sonuna kadar Belçika'nın Club Brugge ekibine kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son maçını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor'a karşı oynamıştı. Fenerbahçe'ye 2017 yılında Monaco'dan 3.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dirar, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 89 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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