01 Şubat 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkardı!

F.Bahçe yeni transferin lisansını çıkardı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 Giriş Tarihi: 01.02.2021

Son dakika transfer haberleri... , uzun uğraşlar sonucu 'den kadrosuna kattığı 'nin lisansını çıkardı.

Ara transfer çalışmaları kapsamında birçok transferi açıklayan , 'yi açıklamıştı.

Sarı lacivertliler, resmen kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkardı.

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