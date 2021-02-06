Fenerbahçe-Galatasaray | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi, iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi, sarı-kırmızılıların 11'i belli oldu.
FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 11'LER:
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.
EVİNDE 5 MAÇLIK SERİ
Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı. Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.
BU SEZON DERBİ GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu. Fenerbahçe'de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.
SON 4 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.
Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.
Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.
FEGHOULI FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.
İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Galatasaray maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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