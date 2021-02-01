01 Şubat 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte 4 büyüklerin transfer ettiği isimlerle ilgili dikkat çeken ayrıntılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 4 büyükler, ocak ayı ara transfer dönemini hareketli geçirdi... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor önemli oyuncuları transfer etmek için yoğun çalışmalar sarf ettiler. Peki, şampiyonluk yarışında kadrolarına kritik takviyeler yapan 4 büyük takımın yeni transferlerinin öne çıkan özellikleri neler? A Spor olarak bu transferleri mercek altına aldık. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 13:24
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İşte 4 büyüklerin yeni transferlerinden öne çıkanlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ
Transfer döneminde Aboubakar'ı yedekleyecek bir forvet almak isteyen Beşiktaş, eski oyuncusu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

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İşte 4 büyüklerin yeni transferlerinden öne çıkanlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

CENK TOSUN
Siyah beyazlıların milli golcüsü Cenk Tosun, ceza sahası içinden ve dışında attığı etkili şutlarla ön plana çıkıyor.

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İşte 4 büyüklerin yeni transferlerinden öne çıkanlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Her ne kadar Premier Lig'de forma şansı bulamasa da Cenk, bu özelliği sayesinde 2018 yılında 22.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer olmuştu.

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İşte 4 büyüklerin yeni transferlerinden öne çıkanlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla şampiyonluk yolunda favori konumuna gelen sarı lacivertliler, ara transfer döneminde de flaş isimlere imza attırdı. Kadrodaki eksikleri doğrultusunda Kanarya, 4 futbolcuyu transfer etti.

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İşte 4 büyüklerin yeni transferlerinden öne çıkanlar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

MESUT ÖZİL
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