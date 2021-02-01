İşte 4 büyüklerin transfer ettiği isimlerle ilgili dikkat çeken ayrıntılar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 4 büyükler, ocak ayı ara transfer dönemini hareketli geçirdi... Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor önemli oyuncuları transfer etmek için yoğun çalışmalar sarf ettiler. Peki, şampiyonluk yarışında kadrolarına kritik takviyeler yapan 4 büyük takımın yeni transferlerinin öne çıkan özellikleri neler? A Spor olarak bu transferleri mercek altına aldık. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.02.2021 12:53 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 13:24 ABONE OL