Fenerbahçe yeni seri peşinde! İşte Kayserispor maçı 11'i
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan ve 5 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-lacivertliler,
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu akşamki konuğu Hes Kablo Kayserispor. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Alper Ulusoy. 5 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Sivas'ta son bulan sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Teknik direktör Erol Bulut, kazanıp hem geçen haftaki kaybı telafi etmek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.
OZAN TUFAN 11'E DÖNÜYOR
Sivas deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Ozan Tufan ilk onbire dönüyor. Erol Bulut'un başarılı oyuncuya yer açmak için ya Thiam ile Samatta ikilisinden birini ya da Mert Hakan'ı kulübeye çekmesi bekleniyor.
VALENCIA 3'LÜK ATACAK
Ligdeki son iki maçta 1'er gol atan Valencia, Kayserispor filelerini de havalandırırsa 2014'ten bu yana ilk kez üst üste 3 maçta gol sevinci yaşayacak. Ekvadorlu yıldız en son Nisan 2014'te 4 maç üst üste gol attı.
EKSİK YİNE ÇOK
Kanarya'da sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra ameliyat olan Diego Perotti forma giyemeyecek. Çalışmalarını tek başına sürdüren Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor.
SZALAI KADRODA
Yeni transfer Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna dahil edildi. Macar stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda görev alacak.
LİGDEKİ 49. RANDEVU
İki takım ligde 48 kez karşılaştı. Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç berabere bitti. Sarı- lacivertliler son dönemde rakibi karşısında zorlanıyor. Ligdeki son 8 maçta Kanarya 2 kez kazanabildi.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Lennon, Campanharo, Avramovski, Yaw Ackah, Henrique, Kanga
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