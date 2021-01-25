25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni seri peşinde! İşte Kayserispor maçı 11'i

Kanarya yeni seri peşinde! İşte Kayseri maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında 'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta ile berabere kalan ve 5 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-lacivertliler,

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin 'de bu akşamki konuğu . Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem . 5 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Sivas'ta son bulan sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Teknik direktör , kazanıp hem geçen haftaki kaybı telafi etmek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

OZAN TUFAN 11'E DÖNÜYOR

Sivas deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen ilk onbire dönüyor. Erol Bulut'un başarılı oyuncuya yer açmak için ya Thiam ile Samatta ikilisinden birini ya da 'ı kulübeye çekmesi bekleniyor.

VALENCIA 3'LÜK ATACAK

Ligdeki son iki maçta 1'er gol atan , Kayserispor filelerini de havalandırırsa 2014'ten bu yana ilk kez üst üste 3 maçta gol sevinci yaşayacak. Ekvadorlu yıldız en son Nisan 2014'te 4 maç üst üste gol attı.

EKSİK YİNE ÇOK

Kanarya'da sakatlıkları devam eden , ve 'ün yanı sıra ameliyat olan forma giyemeyecek. Çalışmalarını tek başına sürdüren 'ün de oynaması beklenmiyor.

SZALAI KADRODA

Yeni transfer , Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna dahil edildi. Macar stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda görev alacak.

LİGDEKİ 49. RANDEVU

İki takım ligde 48 kez karşılaştı. Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç berabere bitti. Sarı- lacivertliler son dönemde rakibi karşısında zorlanıyor. Ligdeki son 8 maçta Kanarya 2 kez kazanabildi.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Lennon, Campanharo, Avramovski, Yaw Ackah, Henrique, Kanga

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