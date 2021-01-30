30 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas sakatlandı

F.Bahçeli yıldız sakatlandı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 22. haftasında , 'u 1-0'la geçti. Sarı-lacivertlilerde , 60. dakikada sakatlanarak yerini 'a bıraktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'de oynanan - maçında sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu müsabakanın 60. dakikasında sakatlık yaşadı. Sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından oyuna devam edemeyen Pelkas yerini 61. dakikada 'a bıraktı.

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