30 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nabil Dirar resmen Club Brugge'de!

F.Bahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

, Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katacağı isimlere odaklanırken, ayrılacak oyunculara da yoğunlaştı. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılan ilk isim kadro dışı bırakılan Nabil oldu. , yeni transferi olan Faslı oyuncuyu resmi sitesinden açıkladı. | Fenerbahçe transfer haberleri ( transferleri)

'de kadro dışı bırakılan Nabil , 'nın köklü ekiplerinden 'e transfer oldu. Belçika ekibi, Faslı futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İşte Brugge'ün Dirar paylaşımı:

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı!

34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 'de son maçını 25 Temmuz'da 'a karşı oynamıştı.

Fenerbahçe'ye 2017 yılında 'dan 3.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Dirar, sarı lacivertli formayla çıktığı toplam 89 maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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