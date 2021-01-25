25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Son olarak Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada kazanarak yerini korumak istiyor. Kayserispor ise Fenerbahçe maçını adeta çıkış maçı olarak görüyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, , Valencia, , , Samatta

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, , Campanharo, Avramovski, Yaw Ackah, Henrique, Kanga

KADIKÖY'DE 34 GOL

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçı toplam 34 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler bü müsabakalarda 22 gol atarken, Kayserispor ise buna 12 golle karşılık verdi.

EROL BULUT KAYSERİ'YE KAYBETMİYOR

, Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor'a karşı 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri 4 galibiyetle Kayserispor olurken, bir diğeri ise yine 4 galibiyetle MKE Ankaragücü oldu. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanıp 9 puan alan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda çıktığı ilk altı iç saha maçında 7 puan toplayabilmişti. Sarı-lacivertliler bu sezon öne geçtiği hiç bir maçtan puan kaybetmedi.

FENERBAHÇ'DE VALENCIA ÖN PLANDA

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu , Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atarak sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan isim oldu. Valencia, son olarak Nisan 2014'te 4 maç üst üste gol atarken, o zamandan beri üst üste 3 maçta fileleri havalandıramadı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

SZALAI SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Kasımpaşa - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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