Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Son olarak Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada kazanarak yerini korumak istiyor. Kayserispor ise Fenerbahçe maçını adeta çıkış maçı olarak görüyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Fenerbahçe ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Lennon, Campanharo, Avramovski, Yaw Ackah, Henrique, Kanga
KADIKÖY'DE 34 GOL
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçı toplam 34 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler bü müsabakalarda 22 gol atarken, Kayserispor ise buna 12 golle karşılık verdi.
EROL BULUT KAYSERİ'YE KAYBETMİYOR
Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor'a karşı 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri 4 galibiyetle Kayserispor olurken, bir diğeri ise yine 4 galibiyetle MKE Ankaragücü oldu. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanıp 9 puan alan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda çıktığı ilk altı iç saha maçında 7 puan toplayabilmişti. Sarı-lacivertliler bu sezon öne geçtiği hiç bir maçtan puan kaybetmedi.
FENERBAHÇ'DE VALENCIA ÖN PLANDA
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atarak sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan isim oldu. Valencia, son olarak Nisan 2014'te 4 maç üst üste gol atarken, o zamandan beri üst üste 3 maçta fileleri havalandıramadı.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor.
Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.
SZALAI SAHNE ALACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.
Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
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