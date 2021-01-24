24 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Caner Erkin'in Beşiktaş'tan alacağı ücret belli oldu!

Caner'in Beşiktaş'ı icraya verdiği ücret belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

Sezon başında 'tan 'ye transfer olan siyah-beyazlı kulübü icraya vermişti. Milli futbolcunun istediği ücretin 1 milyon 268 bin 798 TL olduğu öğrenildi.

Bu sezon başında 'ye dönen 'in alacaklarından dolayı eski kulübü 'ı icraya verdiği haberleri 24 Eylül 2020'de medyaya yansımıştı. Milli futbolcunun siyah-beyazlılardan istediği rakam da belli oldu. 'den KAP'a gönderilen ara dönem finansal denetim raporunda konuyla ilgili bilgilere yer verildi. Raporda Caner Erkin'in başvurusu üzerine . İcra Müdürlüğü'nün 1 milyon 268 bin 798 TL bedelli senet alacağı talepli icra takibi başlattığı belirtildi. ()
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