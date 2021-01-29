İrfan Can zirvesi! Fenerbahçe teklifini sundu

Transferi en çok merak edilen isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci konusunda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yıldız futbolcu konusunda özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferini görüşmek için turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.



Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da yer aldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de geçen hafta İrfan Can Kahveci'nin transferi için Gümüşdağ ile görüşmüştü.

DHA'nın geçtiği bilgiye göre, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e ilk teklifi: Cisse + Deniz Türüç + 4 milyon Euro + Başarı bonusu İkinci teklif: Deniz Türüç + 6.5 milyon Euro

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