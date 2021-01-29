29 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

İrfan Can zirvesi! İşte Fenerbahçe'nin teklifi

İrfan Can zirvesi! İşte F.Bahçe'nin teklifi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

Transferi en çok merak edilen isimlerin başında gelen Kahveci konusunda Başakşehir Başkanı , Başkanı ve sportif direktör ile yıldız futbolcu konusunda özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Kulübü Başkanı , Başakşehirli futbolcu Kahveci'nin transferini görüşmek için turuncu-lacivertli kulübün başkanı ile bir araya geldi.

Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Fenerbahçe Sportif Direktörü da yer aldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri de geçen hafta 'nin transferi için Gümüşdağ ile görüşmüştü.


DHA'nın geçtiği bilgiye göre, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e ilk teklifi: Cisse + Deniz Türüç + 4 milyon Euro + Başarı bonusu İkinci teklif: Deniz Türüç + 6.5 milyon Euro
İrfan Can zirvesi! Fenerbahçe teklifini sundu

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