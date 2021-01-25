Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Kasımpaşa ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Brecka, Hadergjnoaj, Evren, Aytaç, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Hodzic, Isaac Thelin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Yatabare, Erdoğan, Max Gradel, Kayode

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