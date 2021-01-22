22 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'ye Tisserand'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye o isimden kötü haber
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

'ye maçında sakatlanan 'dan kötü haber geldi. Fransız stoperin çekilen MR'ında yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

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