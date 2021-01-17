Fenerbahçe'den flaş Perotti kararı! Ameliyat...

Fenerbahçe'ye, sakatlık derdinden kurtulamayan Perotti'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun ameliyat olmasına karar verildiği açıklandı.

Kanarya'da Diego Perotti şoku yaşanıyor... Fenerbahçe'de sakatlığı süren Arjantinli futbolcu Diego Perotti için karar verildi.

TRT Spor'un haberine göre Perotti'nin ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

Arjantinli yıldız, ameliyat için Pazartesi günü sabah saat 09.00'da Finlandiya'ya gidecek.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ