17 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den flaş Perotti kararı! Ameliyat...

Fenerbahçe'den flaş Perotti kararı! Ameliyat...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'ye, sakatlık derdinden kurtulamayan 'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun ameliyat olmasına karar verildiği açıklandı.

'da Diego şoku yaşanıyor... 'de sakatlığı süren Arjantinli futbolcu için karar verildi.

'un haberine göre Perotti'nin ameliyat edilmesi kararlaştırıldı.

Arjantinli yıldız, ameliyat için Pazartesi günü sabah saat 09.00'da 'ya gidecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kalın'dan Mesut Özil'e: Evine hoş geldin Kalın'dan Mesut Özil'e: Evine hoş geldin
Mesut Özil forma numarasını açıkladı! Mesut Özil forma numarasını açıkladı!
F.Bahçe 'Mesut' oluyor! İşte yıldız ismin geliş saati F.Bahçe 'Mesut' oluyor! İşte yıldız ismin geliş saati
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör