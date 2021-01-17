Fenerbahçe Beko 83-92 Beşiktaş
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 92-83 kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 8. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise 4. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Derbi mücadelesine boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Beşiktaş'a isabetli dış atışlarla yanıt veren Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 10-8 önde geçti. Boş atışlardan yararlanamayan siyah-beyazlılar karşısında basketler bulan sarı-lacivertli takım, 8. dakikada farkı 9 sayıya (22-13) çıkardı. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 27-19 üstün bitirdi.
İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında pota altından basketler bulan Beşiktaş, 12. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 27-25. Hücumda temposunu artıran konuk ekip, Blackmon'ın üç sayılık basketiyle 14. dakikada öne geçti: 29-30. Sarı-lacivertliler, Pierre ve Hamilton'ın pota altından kaydettiği basketlerle 15. dakikayı 34-32 önde tamamladı. Çeyreğin ortalarında skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi. İlk yarının son bölümünde top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'yla üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, devre arasına 46-39 önde girdi.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, kısa oyuncularıyla skor üretirken; Beşiktaş, Blackmon'ın üst üste bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 59-57. Ulanovas'ın sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından derbide tempo düşerken, siyah-beyazlılar Mehmet Yağmur'un üç sayılık basketiyle öne geçti: 59-61. Üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, üçüncü çeyreği 66-65 önde tamamladı.
Son periyoda Fenerbahçe Beko, 5-0'lık seriyle başladı: 70-66. Furkan Haltalı'yla pota altından peş peşe sayılar bulan Beşiktaş, 9-0'lık seriyle rakibine karşılık verdi ve 33. dakikayı 75-70 üstün geçti. Derbi maçta son bölümler büyük çekişmeye sahne oldu. Hücumda Furkan Haltalı ve Blackmon'la skor üretmeye devam eden siyah-beyazlı takım, son 2,5 dakikaya 10 sayı farkla önde girdi: 75-85. Fenerbahçe Beko, Guduric'le farkı kapatmaya çalışsa da Beşiktaş, derbi karşılaşmasını 92-83 kazandı.
Beşiktaş'ta James Kumar Blackmon 32, Furkan Haltalı 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Fenerbahçe Beko'da ise Melih Mahmutoğlu'nun 19, Dyshawn-Dylan Pierre'in 16 sayısı kazanmaya yetmedi.
Öte yandan Fenerbahçe Beko forması giyen Edgaras Ulanovas, 28. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi.
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