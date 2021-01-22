22 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! 2 isim takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe'de 2 isim takımdan ayrı çalıştı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

'in 21. haftasında ile karşılaşacak olan 'de maçın hazırlıkları başladı. Sarı lacivertlilerde 2 isim takımdan ayrı çalıştı. İşte detaylar...

'in 21. haftasında ile 'nda karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki idman, Teknik Direktör yönetiminde 11.30'da başladı. karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maça sona erdi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye Tisserand'dan kötü haber

Dünkü maçta sakatlanan Tisserand'ın çekilen MR'ında Grade 2A yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Öte yandan ve , kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 23 Ocak Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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