27 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti İstanbul'a döndü! Ne zaman forma giyebilecek?

Perotti İstanbul'a döndü! Ne zaman forma giyebilecek?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

'de sakatlığı nedeniyle 'ya giderek ameliyat olan , 'a döndü. Arjantinli futbolcunun tedavi sürecinin 4 ay süreceği öğrenildi.

'de sakatlığı nedeniyle 'ya giderek aşil tendonundan ameliyat olan 'a döndü. 'un haberine göre, tecrübeli oyuncunun tedavi süreci 4 ay sürecek.

Son olarak 29 Kasım'da oynanan derbisinde forma giyen Perotti, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti.

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