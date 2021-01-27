Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti İstanbul'a döndü! Ne zaman forma giyebilecek?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Mesut Özil'i kim Fenerbahçeli yaptı?" sorusuna "Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları izlerken biri Galatasaraylı oluyor, diğeri Beşiktaşlı oluyor ama ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım." yanıtını verdi.