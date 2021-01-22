Ahmet Çakar'dan Sivasspor - Fenerbahçe maçı yorumu! "Beraberlik kötü sonuç değil"
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bugünkü yazısında Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçıyla siyah-beyazlıların 4-1 kazandığı Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Gündüz Beşiktaş'ı izledik, ama Fenerbahçe'yi izledikten sonra aralarında ciddi fark var. Fenerbahçe, hem puan kaybetti hem de kötü oynadı. Kaleye gitmekte zorlanıyorlar, pozisyon üretmekte zorlanıyorlar, şut çekemiyorlar, kanatlardan sıfıra inemiyorlar. Tamam, Sivasspor da iyi oynamadı ama şampiyonluk adayı Fenerbahçe'den farklı şeyler beklerdik.
Yedikleri gol tamamen şans. Karambolde Yatabare'nin topuğuyla vuruşunda Altay'ın yapacağı bir şey yok ama Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda da Sivassporlu oyuncunun çıkarken kaptırdığı bir top var.
Aslında tüm maça baktığımızda Fenerbahçe'nin ilk yarıda çaprazdan Samatta ile vurduğu şut dışında fazla ciddi bir pozisyonu olduğunu da söyleyemeyiz. Sonuçta Sivas deplasmanında beraberlik kötü diyemem ama oynanan futbol iyi değil ve Fenerbahçe haftalardır kazanmasına rağmen çok iyi oynuyor diyemeyiz.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun bir-iki faul hatası var ama oyun genelinde oldukça iyi. Fenerbahçe lehine verdiği penaltı tartışılmaz. Açık bir elle oynama penaltısı.
KALKAVAN'IN HAKKI YENDİ!
Beşiktaş her hafta daha iyi oluyor. Rakipleri ürkütüyor, adeta eziyor. Bu takımda her oyuncu üzerine koyarak gelişiyor. Örneğin Rıdvan Yılmaz... Çok yakın bir zamanda belki de A Milli Takım'ın oyuncusu olacak. Josef de Souza güven veriyor, N'Koudou özellikle ilk yarıda çok kaliteli işler yaptı. Art arda öyle milimetrik paslar attı ki biri pozisyon oldu, diğeri de golle sonuçlandı. Gerçekten Karagümrük gibi ciddi bir takıma karşı çok az pozisyon vererek kazanmak kolay değil ve çok tuhaf Sergen hoca, bazı oyuncuları da kazanacak gibi duruyor. Ljajic olsun, yine sonradan oyuna giren Gökhan Töre olsun bunlar da yeniden kazanılacak gibi duruyor.
Sonuçta Beşiktaş 'En büyük favori benim' dercesine futbol oynuyor ve sonuçları da almayı başarıyor.
Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan FIFA'dan çıkartıldı, hakkı yendi ama mücadeleyi çok başarılı yönetti. Hemen hemen her kararı doğruydu.
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