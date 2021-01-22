Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi! İşte dönüş tarihi
Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde operasyon geçiren Ferdi Kadıoğlu ise taburcu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'in 21'inci haftasında 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maça sona erdi. Sivasspor maçında sakatlanan Tisserand'ın çekilen MR'ında Grade 2A yırtık tespit edildirken, oyuncunun tedavisine başlandı. Öte yandan Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FERDİ KADIOĞLU TABURCU EDİLDİ
Sarı-lacivertli ekipte, sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi. 1 hafta sonra idmanlara başlayacak Ferdi Kadıoğlu'nu sabah saatlerinde MR çektirmek için hastaneye giden Tisserand ziyaret etti.
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