22 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi! İşte dönüş tarihi

Ferdi Kadıoğlu taburcu oldu! İşte dönüş tarihi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde operasyon geçiren ise taburcu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'in 21'inci haftasında 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek , hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maça sona erdi. Sivasspor maçında sakatlanan Tisserand'ın çekilen MR'ında Grade 2A yırtık tespit edildirken, oyuncunun tedavisine başlandı. Öte yandan Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FERDİ KADIOĞLU TABURCU EDİLDİ

Sarı-lacivertli ekipte, sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren taburcu edildi. 1 hafta sonra idmanlara başlayacak Ferdi Kadıoğlu'nu sabah saatlerinde MR çektirmek için hastaneye giden Tisserand ziyaret etti.

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu şoku! haberin devamı

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