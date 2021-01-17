Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'den ilk açıklama! "Çok şükür Fenerbahçe'deyim"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli olduğunu belirten Özil, yeni takımı için elinden geleni yapacağını söyledi. 32 yaşındaki oyuncu, "Çok şükür Fenerbahçe'deyim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, NTV'ye açıklamalarda bulundu.
İşte Mesut Özil'in açıklamaları:
"Fenerbahçeliyim! Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Konuşmalarımdan belli. Fenerbahçeli olarak o formayı giymek Allah nasip etti bana. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım.
Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olacağım."
PROFİL FOTOĞRAFI ARTIK SARI-LACİVERT!
Deneyimli yıldız, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını sarı-lacivert yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları