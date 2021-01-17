Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'den ilk açıklama! "Çok şükür Fenerbahçe'deyim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli olduğunu belirten Özil, yeni takımı için elinden geleni yapacağını söyledi. 32 yaşındaki oyuncu, "Çok şükür Fenerbahçe'deyim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Mesut Özil'in açıklamaları:

"Fenerbahçeliyim! Fenerbahçe'ye geleceğim için çok mutluyum. Konuşmalarımdan belli. Fenerbahçeli olarak o formayı giymek Allah nasip etti bana. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım.

Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olacağım."

PROFİL FOTOĞRAFI ARTIK SARI-LACİVERT!

Deneyimli yıldız, sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını sarı-lacivert yaptı.

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