22 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

CSKA Moskova 83-89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Beko seriyi sürdürdü!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

THY 'in 21. haftasında , 'yu ağırladı. Müsabakadan sarı-lacivertliler, 89-83 galibiyetle ayrıldı ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

THY 'in 21. haftasında , 'yu ağırladı. Müsabakadan sarı-lacivertliler, 89-83 galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

İlk çeyrek: CSKA Moskova 21-15 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek: CSKA Moskova 38-38 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek: CSKA Moskova 66-63 Fenerbahçe Beko

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