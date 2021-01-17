17 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia'ya 'hazır ol' emri!

Enner Valencia'ya 'hazır ol' emri!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Fenerbahçe'de Perotti, sakat. Mert Hakan ise cezalı. Ankaragücü’ne karşı sağda oynayacak. Pelkas, 10 numaraya çekiliyor.

Sakatlıklar ve cezalar yarın oynanacak Ankaragücü maçı öncesinde teknik direktör 'u zor durumda bıraktı. Özellikle kanatlarda alternatifler çok azaldı. Sezonu kapatabileceği öğrenilen Diego Perotti dışında Gümüş'ün de diz çapraz bağlarında gerilme tespit edildi.

Takvim'in haberine göre, zaman zaman kanatlarda oynayan Mert Hakan Yandaş ve ise cezalı. Ankaragücü maçında 'nın sağ kanatta, Ferdi'inin ise sol kanatta oynayacağı öğrenildi. Maçın 2 yarısında kanatlarda Samatta'nın da görev alması bekleniyor.

MAME THIAM YİNE BANKO
Erol Bulut santrfor mevkinde Mame Thiam'dan vazgeçmiyor. Golcülüğünün yanında pas özelliği ve defansif katkısı da olan Thiam yarın yine ilk 11'de.

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