17 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Mesut Özil Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte Mesut'un geliş saati

F.Bahçe 'Mesut' oluyor! İşte yıldız ismin geliş saati
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'nin her konuda anlaşma sağladığı Türk asıllı Alman yıldız , Fenerbahçe için 'a geliyor. 32 yaşındaki oyuncunun, 00.15 sıralarında 'na inmesi bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ()

'e kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin 3.5 yıllık anlaşma sağladığı yıldız futbolcu Türkiye'ye geliyor.

Türk asıllı Alman futbolcunun saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

Mesut Özil Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte o saat

ÖZEL UÇAK YOLA ÇIKTI

Mesut Özil'i Türkiye'ye getirecek olan özel uçak Türkiye'den İngiltere'ye doğru yola çıktı.

32 yaşındaki oyuncunun ailesi ile birlikte saat 00.15'te Türkiye'de olması bekleniyor.

Mesut Özil F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları haberin devamı

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