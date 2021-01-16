16 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları

Mesut Özil F.Bahçe'de! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

Son dakika transfer haberi: , 'den ayrılan yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcunun pazar ya da pazartesi günü 'a geleceği öğrenildi.

sosyal medya hesabından taraftarlarını heyecanlandıran bir transfer paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertliler, 'dan yapılan paylaşımda "Gel gündüzle gece olalım" ifadesine yer verirken, sarı-lacivertliler transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Premier Lig ekibi 'den ayrılan yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte o paylaşım:

MESUT ÖZİL'DEN YANIT GELDİ

de Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli kalp emojisiyle yanıt verdi. İşte o paylaşım:

PAZAR YA DA PAZARTESİ İSTANBUL'A GELECEK

Sarı-lacivertli takımla 3.5 yıllık sözleşme imzalayam Mesut Özil, pazar akşamı ya da pazartesi günü 'a gelecek.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Özil, Fenerbahçe Başkanı 'un özel uçağıyla pazar akşamı veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının pazar günü tamamlanması bekleniyor. Mesut'un İstanbul'da 'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

Mesut Özil'in İstanbul'daki villası görüntülendi! haberin devamı

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