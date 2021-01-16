Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Arsenal'den ayrılan yıldız futbolcu Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcunun pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından taraftarlarını heyecanlandıran bir transfer paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertliler, Twitter'dan yapılan paylaşımda "Gel gündüzle gece olalım" ifadesine yer verirken, sarı-lacivertliler Mesut transferinde mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan yıldız futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte o paylaşım:

MESUT ÖZİL'DEN YANIT GELDİ

Mesut Özil de Fenerbahçe'nin bu paylaşımına sarı-lacivertli kalp emojisiyle yanıt verdi. İşte o paylaşım:

PAZAR YA DA PAZARTESİ İSTANBUL'A GELECEK

Sarı-lacivertli takımla 3.5 yıllık sözleşme imzalayam Mesut Özil, pazar akşamı ya da pazartesi günü İstanbul'a gelecek.



ÖZEL UÇAKLA GELECEK



Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla pazar akşamı veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının pazar günü tamamlanması bekleniyor. Mesut'un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

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