17 Ocak 2021, Pazar
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Mesut Özil Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor! İşte o saat
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. 32 yaşındaki oyuncunun, 00.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havaalanı'na inmesi bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
17.01.2021
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