Attila Szalai Fenerbahçe'de! İşte sözleşme şartları
Devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai için girişimlere başlamıştı. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki defans oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai transferinde oyuncu ve kulübü Apollon ile her konuda anlaşma sağladı. Apollon resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takım için sağlık kontrollerinden geçeceğini duyurdu.
İşte Apollon'dan yapılan açıklama:
"Apollon, Fenerbahçe ile Attila Szalai'nin transfer hakları için prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıklamaktadır. Macar milli stoper önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gidecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek."
Macar stoper için Fenerbahçe'nin kasasından 1.5 milyon euro çıkacak. Apollon'a sonraki satıştan da pay verecek sarı-lacivertliler, oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık yaklaşık 800 bin euro net ücret ödeyecek.
F.BAHÇE DE AÇIKLADI!
Sarı-lacivertli takım da, Macar stoperin sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
İşte yapılan açıklama:
"Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
ATTİLA SZALAI KİMDİR?
Attila Szalai 20 Ocak 1998 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi. 22 yaşında olan, babasıyla aynı ismi paylaşan ve babası gibi futbolcu olan Attila Szalai, Macaristan'da Göd, Vac City ve Vasas genç takımlarında forma giydikten sonra 2012 yılında Rapid Wien tarafından antrenmanlara çağırıldı. 1 haftalık deneme sonrası Rapid Wien kulübü oyuncu ile sözleşme imzaladı.
Rapid Wien ile A takım seviyesinde 2016 yılında bir kez forma şansı bulan futbolcu, 1 Temmuz 2017 tarihinde ülkesinin takımlarından Mezokövesdi ile 3 yıllığına anlaştı. Macaristan liginde Mezokövesdi formasıyla 45 maça çıktı ve 2 gol attı. 2019 yazında Apollon Limassol FC'e transfer olan 1,92 boyundaki stoper, fiziği ve 2 ayağını kullanabilmesiyle ön plana çıktı.
Macaristan Milli Takımı U16, U17, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen Attila Szalai, A takım seviyesinde de Macaristan Milli takımının formasını 8 kez giydi. UEFA Uluslar Ligi B grubunda 03.09.2020 tarihinde oynanan Türkiye - Macaristan maçında da 90 dakika forma giydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları