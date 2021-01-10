10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na talip var!

Ferdi'ye talip var!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu'na, Hollanda'dan Utrecht ve Vitesse talip oldu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ferdi Kadıoğlu için Hollanda'dan FC Utrecht ve Vitesse'nin kiralama teklifi yapacağı bildirildi. İki takımın da 21 yaşındaki oyuncuyu bir süredir takip ettiği ifade edildi. Bu sezon 15 karşılaşmada şans bulan Kadıoğlu 1 gol+3 asiste imza attı. (Fotomaç)

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