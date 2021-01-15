Fenerbahçe KAP'a resmen açıkladı! Borçlar TL'ye çevrildi

Fenerbahçe 61.9 milyon dolar cinsindeki kredisini 7.43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Kulübü 61.9 milyon ABD doları tutarında çekilen kredinin 7.43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevrildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ