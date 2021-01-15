15 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe KAP'a resmen açıkladı! Borçlar TL'ye çevrildi

F.Bahçe'de borçlar TL'ye çevrildi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

61.9 milyon dolar cinsindeki kredisini 7.43 ortalama kur ile 'na çevirdiğini 'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Kulübü 61.9 milyon ABD doları tutarında çekilen kredinin 7.43 ortalama kur ile 'na çevrildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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