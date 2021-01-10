Fenerbahçe'de Luiz Gustavo’ya vize çıkmadı

Fenerbahçe'de vazgeçilmez isimler arasında giren Luiz Gustavo'ta Monaco'nun ilgisi olduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın gidişine izin vermeyecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Monaco'nun transfer listesine aldığı Luiz Gustavo'nun gidişine ise sıcak bakılmıyor. Brezilyalı yıldız orta sahada takımın defansif yükünü sırtlıyor. Yerinin doldurulmasının kolay olmayacağı belirtiliyor. Hem Erol Bulut hem yönetim kendisinden çok memnun. Bu nedenle Gustavo büyük olasılıkla sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.



TOP AVCILARI

Orta sahada takımın dinamoları olan Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'ın farkı istatistiklerde de yansıdı. Gustavo, Süper Lig'de geride kalan 17 haftada rakip sahada en fazla top kazanan (69 kez) oyuncu olurken, Ozan da 52 top kazanma ile Karagümrük'ten Biglia ile 3.'lüğü paylaştı. (Fotomaç)

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