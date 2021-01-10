10 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo’ya vize çıkmadı

Gustavo’ya vize çıkmadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.01.2021

Fenerbahçe'de vazgeçilmez isimler arasında giren 'ta 'nun ilgisi olduğu iddia edilmişti. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın gidişine izin vermeyecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'nun transfer listesine aldığı 'nun gidişine ise sıcak bakılmıyor. Brezilyalı yıldız orta sahada takımın defansif yükünü sırtlıyor. Yerinin doldurulmasının kolay olmayacağı belirtiliyor. Hem hem yönetim kendisinden çok memnun. Bu nedenle Gustavo büyük olasılıkla sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.

TOP AVCILARI
Orta sahada takımın dinamoları olan Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'ın farkı istatistiklerde de yansıdı. Gustavo, Süper Lig'de geride kalan 17 haftada rakip sahada en fazla top kazanan (69 kez) oyuncu olurken, Ozan da 52 top kazanma ile Karagümrük'ten Biglia ile 3.'lüğü paylaştı. (Fotomaç)

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