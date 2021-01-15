15 Ocak 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Attila Szalai Fenerbahçe'de!

Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Attila Szalai transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Apollon Limassol, sarı-lacivertlilerle anlaşıldığını açıkladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Oyuncu için yaklaşık 1.5 milyon euro bonservis ödenecek ve sonraki satıştan da pay verilecek. Szalai'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak ve yıllık ücreti 800 bin euro civarında olacak" dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
15.01.2021
ABONE OL

DİĞER
Attila Szalai Fenerbahçe'de! Attila Szalai Fenerbahçe'de! 15.01.2021
Canlı yayında flaş açıklama! Fenerbahçe'nin transfer fırtınası... Canlı yayında flaş açıklama! "Fenerbahçe'nin transfer fırtınası..." 15.01.2021
Canlı yayında flaş kırmızı kart yorumu! Çok garip... Canlı yayında flaş kırmızı kart yorumu! "Çok garip..." 15.01.2021
Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! Fenerbahçe Mesut Özil'e kavuşuyor! 13.01.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
F.Bahçe Mesut Özil'e ne zaman kavuşacak? İşte son gelişmeler F.Bahçe Mesut Özil'e ne zaman kavuşacak? İşte son gelişmeler 11.01.2021
İkinci yarıda istediğimiz gibi oynadık "İkinci yarıda istediğimiz gibi oynadık" 11.01.2021
Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması! 11.01.2021
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'da Fenerbahçe kafilesi Erzurum'da 10.01.2021
Flaş Mesut Özil yorumu! Fenerbahçe için bir fırsat... Flaş Mesut Özil yorumu! "Fenerbahçe için bir fırsat..." 10.01.2021
F.Bahçe Attila Szalai'yi gündemine aldı F.Bahçe Attila Szalai'yi gündemine aldı 10.01.2021
Canlı yayında olay sözler! Mesut Özil transferi tutmazsa... Canlı yayında olay sözler! "Mesut Özil transferi tutmazsa..." 09.01.2021
Devrek'te Mesut Özil heyecanı Devrek'te Mesut Özil heyecanı 09.01.2021
Fenerbahçe'de 16 farklı oyuncu gol attı Fenerbahçe'de 16 farklı oyuncu gol attı 09.01.2021
Bulut'tan öğrencilerine: Sizlerle gurur duyuyorum Bulut'tan öğrencilerine: Sizlerle gurur duyuyorum 09.01.2021
Fenerbahçe'de 3 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe'de 3 maçlık galibiyet serisi 09.01.2021
İşte Mesut Özil transferinin perde arkası İşte Mesut Özil transferinin perde arkası 08.01.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Mbaye Diagne piyangosu! Premier Lig ekibi talip oldu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sezon başında transfer olmuştu...
Usta isimlerden Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumu! "Hocaya yara aldırır..."
Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi Fernando Muslera müjdesi!
Oyundan alınınca bunu yaptı! Transferde kriz ve G.Saray...
Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olmak için Arsenal'den alacaklarını bırakacak!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör