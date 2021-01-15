15 Ocak 2021, Cuma
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Attila Szalai Fenerbahçe'de!
Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Attila Szalai transferinde mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki oyuncunun kulübü Apollon Limassol, sarı-lacivertlilerle anlaşıldığını açıkladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Oyuncu için yaklaşık 1.5 milyon euro bonservis ödenecek ve sonraki satıştan da pay verilecek. Szalai'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak ve yıllık ücreti 800 bin euro civarında olacak" dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
15.01.2021
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