Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! "Kulübüyle görüşme süreci bitince..."
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Mesut Özil transferiyle ilgili "Mesut Özil'in kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette sarı-lacivertli takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı öne sürülen Mesut Özil transferiyle ilgili de konuştu. Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"MESUT'UN KULÜBÜYLE GÖRÜŞME SÜRECİ BİTİNCE BİZ DE KENDİ ARAMIZDA GÖRÜŞECEĞİZ"
"Mesut Özil'in kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Fenerbahçe'nin dengesini bozacak rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyebilecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok."
"ÖMER FARUK'A VERDİĞİMİZ DEĞERİN KARŞILIĞINI ALAMADIK"
"Ömer Faruk benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında "en genç kaptan" olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları