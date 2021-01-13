Son dakika: Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! "Kulübüyle görüşme süreci bitince..."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette sarı-lacivertli takımın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı öne sürülen Mesut Özil transferiyle ilgili de konuştu. Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"MESUT'UN KULÜBÜYLE GÖRÜŞME SÜRECİ BİTİNCE BİZ DE KENDİ ARAMIZDA GÖRÜŞECEĞİZ"

"Mesut Özil'in kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Fenerbahçe'nin dengesini bozacak rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyebilecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok."

"ÖMER FARUK'A VERDİĞİMİZ DEĞERİN KARŞILIĞINI ALAMADIK"

"Ömer Faruk benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında "en genç kaptan" olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum."

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