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13 Ocak 2021, Çarşamba
Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil açıklaması! "Kulübüyle görüşme süreci bitince..." Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Diego Perotti, Ozan Tufan ve Ömer Faruk Beyaz olmak üzere birçok konuya değinen Belözoğlu, Mesut Özil transferiyle ilgili de konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi) Giriş Tarihi: 13.01.2021 19:33 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 19:38
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Emre Belözoğlu, sarı lacivertli ekibin genlerinde yıldız oyuncuların bulunduğunu ifade ederek, "Eğer bu transfer olursa ilk defa böyle bir şey olacak. Camia adına da başkan adına da çok pozitif bakıyorum fakat kolay da görmüyorum. Bizim kendimize göre planlarımız var. Mesut'un da kulübüyle bir sözleşmesi var. Mesut çok büyük bir yıldız. Hangi takımda oynarsa oynasın 2 maçtan birinde gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın. Mesut'un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe'nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı'' diye konuştu.
''MESUT, KENDİ KULÜBÜYLE İSTEDİĞİMİZ ŞARTLARDA ANLAŞIRSA BU SENEKİ LİMİTLERİMİZDE BİR YÜKÜ OLMAYACAK'' Mesut Özil ile sözleşmesinin bulunduğu Arsenal Kulübü'nün yürütmüş olduğu bir süreç olduğunu hatırlatan Emre Belözoğlu, "Mesut'un kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Mesut, kendi kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bu seneki limitlerimizde bir yükü olmayacak. Fenerbahçe ya da diğer kulüpler artık 4-5 milyon avro maaşlarla futbolcu getirebilecek güce sahip değiller. Fenerbahçe'nin dengesini bozacak rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyebilecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok'' şeklinde konuştu. "PEROTTİ'NİN AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR" Emre Belözoğlu, Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin ameliyat edilmesi gerektiğini ifade ederek, ameliyatın gerçekleşmesi durumunda ise oyuncunun sahalardan uzun süre ayrı kalma durumunun bulunduğunu dile getirdi. Menajeriyle oturup Perotti'nin geleceğini konuşacaklarını aktaran Emre Belözoğlu, '"Perotti'nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek."
Perotti'nin maaşının çok altında bir paraya oynadığını ve maç başı paralarına henüz ulaşamadığını belirten Belözoğlu, şöyle konuştu: "Perotti'nin durumuna 1 haftaya kadar karar verilecek. Kendisinin Fenerbahçe'ye bizim lehimize hazırladığımız sözleşmesi sayesinde mali bir yükü olmuyor. Perotti ayrılığı kesin olacak dersek doğru söylememiş oluruz. Biz oyuncuyu değersiz kılmayız, bunu ona hissettirmeyiz. Onunla bir şekilde orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Oyuncunun isteğini, arzusunu görebiliyorum ama karar almak zorundayız. Kenar oyuncu transferiyle alakalı oyuncuyu içerden bir şekilde boşatmamız gerekiyor. Limitlerin üzerine, oyuncu sayısı ve yabancı sayısı da ekleniyor. Almamız gereken kararlar olacak. Biz oyuncu azaltmazsak oyuncu vadetmek doğru olmaz. Bazı oyuncularla vedalaştıkça yerine koymak adına hamleler yapmaya çalışacağız."
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