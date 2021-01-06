06 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları tamam!

Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında 'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertliler, idmanın ardından kampa girdi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon ile çabukluk çalışmalarının ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla süren idmanın son bölümünde oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz takımla çalışırken, Filip Novak, Gökhan Gönül, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ve Jose Sosa çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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