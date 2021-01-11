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Erol Bulut: İkinci yarıda istediğimiz gibi oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 18. haftasında 3-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Bulut, "İlk yarıda oyunumuzu tam anlamıyla sahaya yansıtamasak da yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık ve birini değerlendirdik. İkinci yarıda oyunu istediğimiz şekilde gerçekleştirdik." dedi.
11.01.2021
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Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, zor bir deplasmandan puan alarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, saha şartlarının zor olduğunu bir maç oynadıklarını ifade etti.

Hava şartlarının daha uygun olduğunu belirten Bulut, "Hava şartları normal olmasa da yine de Erzurum'a baktığımız zaman daha soğuk hava oluyordu. Bugün 4-5 derecede oynadık. Hava şartları iyiydi ama zemin biraz istediğimiz gibi değildi." dedi.

İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını ifade eden Bulut, "İlk yarıda oyunumuzu tam anlamıyla sahaya yansıtamasak da yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık ve birini değerlendirdik. İkinci yarıda oyunu istediğimiz şekilde gerçekleştirdik. Daha baskılı oynamaya çalıştık ve nitekim 2 ve 3. golleri atmış olduk." diye konuştu.

Bulut, rakibe pozisyon vermeden oynadıklarını anlatarak, "Kalemizde hemen hemen hiç pozisyon vermeden oynadık. Erzurum'un zeminine karşı biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu. Akıllı oyun ve 3 puan. Galip gelerek 3 puanlar devam ettiğimiz için mutluyuz. Futbolcularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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