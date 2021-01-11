Erol Bulut: İkinci yarıda istediğimiz gibi oynadık
Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, zor bir deplasmandan puan alarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.
Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, saha şartlarının zor olduğunu bir maç oynadıklarını ifade etti.
Hava şartlarının daha uygun olduğunu belirten Bulut, "Hava şartları normal olmasa da yine de Erzurum'a baktığımız zaman daha soğuk hava oluyordu. Bugün 4-5 derecede oynadık. Hava şartları iyiydi ama zemin biraz istediğimiz gibi değildi." dedi.
İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını ifade eden Bulut, "İlk yarıda oyunumuzu tam anlamıyla sahaya yansıtamasak da yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık ve birini değerlendirdik. İkinci yarıda oyunu istediğimiz şekilde gerçekleştirdik. Daha baskılı oynamaya çalıştık ve nitekim 2 ve 3. golleri atmış olduk." diye konuştu.
Bulut, rakibe pozisyon vermeden oynadıklarını anlatarak, "Kalemizde hemen hemen hiç pozisyon vermeden oynadık. Erzurum'un zeminine karşı biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu. Akıllı oyun ve 3 puan. Galip gelerek 3 puanlar devam ettiğimiz için mutluyuz. Futbolcularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
- "İkinci yarıda istediğimiz gibi oynadık"
- Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması!
- Volkan Demir Fenerbahçe'nin Mesut Özil, Ozan Tufan ve Stoper Transferlerinde Son Durumu Açıkladı!
- İtalyan devi İrfan Can için devreye girdi
- Erman Toroğlu özür diledi
- Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!
- "İkinci yarıda istediğimiz gibi oynadık"
- Erdoğan: Ofsayt olmadığını düşünüyorum
- Erdoğan: Ofsayt olmadığını düşünüyorum
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları