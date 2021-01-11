İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe'de sezon başında 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiralanan orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli kulübe geri döndü.

Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan 65 bin Euro karşılığında transfer ettiği ve TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, sezon sonunda kiralık sözleşmesi biten 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geri döndü. Genç futbolcu, sezonun kalan kısmında sarı-lacivertli formayı terletecek.

Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 12 maçta görev alan genç futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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