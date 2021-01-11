11 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

İsmail Yüksek Fenerbahçe'ye geri döndü

F.Bahçe'de flaş gelişme! Takıma geri döndü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

'de sezon başında 1. Lig ekibi 'a kiralanan orta saha oyuncusu , sarı-lacivertli kulübe geri döndü.

'nin sezon başında 'dan 65 bin Euro karşılığında transfer ettiği ve . Lig ekibi 'a kiraladığı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

'un haberine göre, sezon sonunda kiralık sözleşmesi biten 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geri döndü. Genç futbolcu, sezonun kalan kısmında sarı-lacivertli formayı terletecek.

Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 12 maçta görev alan genç futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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