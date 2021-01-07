08 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan fikstür isyanı! "Rakibimiz daha fazla hazırlandı"

Bulut'tan fikstür isyanı! Rakibimiz daha fazla...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

'in 17. haftasında sahasında Aytemiz 'la karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bulut, "Rakibimiz bizden daha fazla hazırlanma süresi buldu" dedi. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

'in 17. hafta maçında ile Aytemiz karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o açıklamaları:

"Alanyaspor, üstüne koyarak gidiyor. Çoğunlukla geçen seneden kalan bir takımları var. Bugün dikkatli olmamız gerekiyor, hücum opsiyonları yeterince olan bir takım. Kasımpaşa maçında bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz.

Bu maça 2 günde hazırlandık, rakibimiz bizden daha fazla hazırlanma süresi buldu."

F.Bahçe'ye çifte transfer müjdesi! İki yıldız imzaya yakın haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Sinan ilk golünü kaydetti Sinan ilk golünü kaydetti
Bulut'tan Mesut sözleri! Önümüzdeki günlerde... Bulut'tan Mesut sözleri! "Önümüzdeki günlerde..."
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı kazandı! F.Bahçe bu pozisyonda penaltı kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör