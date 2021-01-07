Fenerbahçe'ye çifte transfer müjdesi! İki yıldız imzaya yakın

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertlilerin Sokratis ve Osayi transferlerinde de mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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