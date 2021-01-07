07 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Koç'u kabul etti

Başkan Erdoğan Ali Koç'u kabul etti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

Başkan , Başkanı 'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan , Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Başkanı 'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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