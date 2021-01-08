Fenerbahçe'de Pelkas şov sürüyor
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'le geçerken Yunan yıldız Pelkas, takımının ikinci golünü kaydetti. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri
Fenerbahçe'de Dimitri Pelkas şov devam ediyor. Sezon başında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor filelerini de havalandırdı. İkinci yarıda Ozan Tufan'ın pasında topu plaseyle köşeye bırakan Yunan yıldız, Süper Lig'de gol sayısını 3'e çıkardı. Dört de asisti bulunan Pelkas, ligde forma giydiği son 3 karşılaşmada 2 gol+2 asist ile 4 gole katkı sağlayarak Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli rol oynadı. (Gaziantep FK 1 gol / Kasımpaşa 2 asist / Aytemiz Alanyaspor 1 gol). Pelkas, "Kardeşimin ve babamın doğum günü. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Burada çok mutluyum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum." diye konuştu. (Fotomaç)
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