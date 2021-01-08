08 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas şov sürüyor

Pelkas şov sürüyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.01.2021

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'le geçerken Yunan yıldız Pelkas, takımının ikinci golünü kaydetti. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Fenerbahçe'de Dimitri Pelkas şov devam ediyor. Sezon başında Yunanistan'ın takımından transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor filelerini de havalandırdı. İkinci yarıda Ozan Tufan'ın pasında topu plaseyle köşeye bırakan Yunan yıldız, Süper Lig'de gol sayısını 3'e çıkardı. Dört de asisti bulunan Pelkas, ligde forma giydiği son 3 karşılaşmada 2 gol+2 asist ile 4 gole katkı sağlayarak Fenerbahçe'nin yükselişinde önemli rol oynadı. (Gaziantep FK 1 gol / Kasımpaşa 2 asist / Aytemiz Alanyaspor 1 gol). Pelkas, "Kardeşimin ve babamın doğum günü. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Burada çok mutluyum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum." diye konuştu. (Fotomaç)

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