08 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Her konuda anlaşıldı! Mesut Özil Fenerbahçe'de

Her konuda anlaşıldı! Mesut Özil F.Bahçe'de!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

, Türk asıllı Alman futbolcu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki oyuncuyla 3.5 sözleşme imzalayacak. | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

büyük aşkı 'e kavuşuyor. Taraftarın heyecanla beklediği yıldız futbolcunun transferinde bir süredir hareketlilik yaşanırken son nokta kondu. Taraftarın heyecanla beklediği dünyaca ünlü yıldız için büyük uğraş veren yönetim transferde mutlu sona ulaştı.

Erol Bulut'tan Mesut Özil sözleri! "Önümüzdeki günlerde..."

Daha önce Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran 'i de ikna etti ve yüzyılın transferinde el sıkışıldı.

3.5 YILLIK İMZA!

Her iki tarafla da anlaşmaya varan sarı-lacivertli kurmaylar taraftarın dört gözle beklediği Mesut Özil'e 3.5 yıllık imza attıracak.

Mesut Özil Fenerbahçe'de!

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