Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Önemli olan 3 puandı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bulut, "Güzel bir futbol izlettiremedik ama önemli olan 3 puandı" dedi.

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