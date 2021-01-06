Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya teklif var! Takımdan ayrılacak mı?

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, kadrosunu takviyelerle güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'ya teklif olduğu ifade edilirken, ayrıca 3 futbolcuya da transfer teklifi geldi. Peki, 33 yaşındaki deneyimli orta saha sarı-lacivertlilerden ayrılacak mı? İşte gelişmelerin perde arkası... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri