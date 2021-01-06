06 Ocak 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya teklif var! Takımdan ayrılacak mı?

2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin resmen başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, kadrosunu takviyelerle güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'ya teklif olduğu ifade edilirken, ayrıca 3 futbolcuya da transfer teklifi geldi. Peki, 33 yaşındaki deneyimli orta saha sarı-lacivertlilerden ayrılacak mı? İşte gelişmelerin perde arkası... | Son dakika Fenerbahçe (FB) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 06.01.2021 20:10
ABONE OL
  • 1
  • 14
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya teklif var! Takımdan ayrılacak mı?

Ara transfer dönemine hareketli başlayan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncularla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya teklif var! Takımdan ayrılacak mı?

Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen ve hamlelerini buna göre yapacak olan sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcularına teklif yağıyor.

  • 3
  • 14
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya teklif var! Takımdan ayrılacak mı?

Kanarya'da orta sahanın önemli oyuncuları Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun yanı sıra, hücum oyuncuları Papiss Cisse ve Kemal Ademi'nin talipleri çıktı.

  • 4
  • 14
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya teklif var! Takımdan ayrılacak mı?

OZAN TUFAN İÇİN FENERBAHÇE'YE İLGİ MEKTUBU!
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın değişilmez oyuncularından biri olan Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinin kıskacına girdi.

  • 5
  • 14
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya teklif var! Takımdan ayrılacak mı?

Crystal Palace ve West Bromwich Albion, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için sarı-lacivertli takıma ilgi mektubu gönderdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör