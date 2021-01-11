11 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'den Kadıköy cevabı

Mesut Özil 'Kadıköy' dedi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

Son dakika haberi: 'nin transfer gündeminde yer alan , sosyal medya hesabından taraftarların kendisine sorduğu soruları yanıtladı. 'un, "'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna, "" cevabını vermesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

'nin transfer gündeminde yer alan , son hareketiyle sarı-lacivertli taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından taraftarların kendisine sorduğu soruları yanıtlayan 'un bir soruya verdiği cevap dikkat çekti.

Mesut, bir kullanıcının kendisine yönelttiği, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" şeklindeki soruya, "Kadıköy" cevabını verirken, bu yanıt sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

F.BAHÇE TÜRKİYE'NİN REAL MADRID'İ

Taraftarlardan gelen diğer sorulara da yanıt veren Mesut Özil "Neden çocukluğundan beri Fenerbahçelisin? Seni Fenerbahçeli yapan şey nedir?" sorusuna ise bir benzetmeyle yanıt verdi.

Almanya'da yaşıyor bile olsa Türklerin Türkiye'den bir takım tuttuğunu dile getiren Mesut "Almanya'da bir Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Almanya'da yaşayan her Alman-Türk bir Türk takımını tutar. Benim tuttuğum takım da Fenerbahçe. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i gibi. Ülkedeki en büyük takım" ifadelerini kullandı.

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