Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'den Kadıköy cevabı
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil, sosyal medya hesabından taraftarların kendisine sorduğu soruları yanıtladı. Mesut'un, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna, "Kadıköy" cevabını vermesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil, son hareketiyle sarı-lacivertli taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından taraftarların kendisine sorduğu soruları yanıtlayan Mesut'un bir soruya verdiği cevap dikkat çekti.
Mesut, bir kullanıcının kendisine yönelttiği, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" şeklindeki soruya, "Kadıköy" cevabını verirken, bu yanıt sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.
Kadıköy 🙌 https://t.co/uzlbQR6Aeb— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
F.BAHÇE TÜRKİYE'NİN REAL MADRID'İ
Taraftarlardan gelen diğer sorulara da yanıt veren Mesut Özil "Neden çocukluğundan beri Fenerbahçelisin? Seni Fenerbahçeli yapan şey nedir?" sorusuna ise bir benzetmeyle yanıt verdi.
Almanya'da yaşıyor bile olsa Türklerin Türkiye'den bir takım tuttuğunu dile getiren Mesut "Almanya'da bir Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Almanya'da yaşayan her Alman-Türk bir Türk takımını tutar. Benim tuttuğum takım da Fenerbahçe. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i gibi. Ülkedeki en büyük takım" ifadelerini kullandı.
I grew up as a @Fenerbahce fan as a kid in Germany - every German-Turkish person supports a Turkish team when they grow up in Germany. And mine was Fenerbahce. Fenerbahce is like Real Madrid in Spain. The biggest club in the country 🇹🇷 https://t.co/Y3hEba79IO— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021
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