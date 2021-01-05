05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den flaş istatistik! Son 15 sezonun en iyi deplasman performansı

Fenerbahçe'den flaş istatistik! Son 15 sezon...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

Bu sezon dış sahada topladığı 19 puanla en başarılı takım konumunda bulunan sarı-lacivertli ekip, 2005-2006'dan sonra deplasmanda en başarılı dönemini yaşadı. İşte dikkat çeken o istatistik...

'in 16. haftasında 'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden , dış sahada sergilediği performansla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli takım, ligde 16 haftalık periyotlar dikkate alındığında deplasmanda son 15 sezonda en fazla puan topladığı dönemi yaşadı.

Bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine yazdırdığı 19 puanla bu alanda en başarılı takım olarak ön plana çıkıyor.

'un teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-lacivertliler, 16 haftalık periyotlar itibarıyla dış sahada en fazla puana son olarak 2005-2006 sezonunda ulaşmıştı. Fenerbahçe, son maçında yaşadığı puan kaybıyla şampiyonluğu 'a kaptırdığı söz konusu sezonun 16 haftalık periyodunda rakip sahada oynadığı karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlikle 22 puan elde etmişti.

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GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN GEÇTİ

Fenerbahçe, 'nin 34 haftalık sürecinde dış sahada elde ettiği puanı bu sezon 16. hafta sonunda geçmeyi başardı.

Geçen sezon deplasmanda çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 17 puan toplayabilmişti.

Fenerbahçe, bu sezon ise şu ana kadar 19 puanı hanesine yazdırdı ve bu alanda şimdiden 2019-2020'yi geride bıraktı.

GOL İSTATİSTİKLERİNDE DE ÜSTÜN

Bu sezon iç saha maçlarına göre deplasmanda daha fazla puan toplayan Fenerbahçe, gol istatistiklerinde de daha iyi bir görüntü çizdi.

Sarı-lacivertliler, dış sahada çıktığı 8 müsabakada rakip fileleri daha fazla havalandırdı, kalesinde ise daha az gol gördü.

'nda 12 gol atan sarı-lacivertliler, rakip sahada ise 18 kez fileleri havalandırdı. Sahasında 12 gol yiyen Fenerbahçe, deplasmanda ise kalesinde sadece 8 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, ayrıca dış sahada oynadığı 8 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Erol Bulut'un öğrencileri, deplasmanda berabere kaldıkları Galatasaray derbisi dışında tüm maçlarda gol sevinci yaşadı.


Kaynak: AA
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