05 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Alanyaspor maçı öncesi Caner Erkin müjdesi!

Fenerbahçe'ye Alanyaspor maçı öncesi müjde!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

'ye maçı öncesi müjdesi. İşte detaylar...

'ye maçı öncesi müjdesi. Covid-19 testi pozitif çıkan ve uzun süredir takımdan ayrı kalan Caner Erkin test sonucunun negatif çıkmasının ardından takıma katıldı. Tecrübeli oyuncunun Alanyaspor karşısında oynaması bekleniyor...
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